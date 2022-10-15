Октябрь, 15 в 19:32

Для исключения страны-агрессора России из Совбеза ООН должна сначала измениться позиция постоянных членов организации по этому вопросу.

Об этом сообщил в комментарии Голосу Америки постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, отвечая на вопрос, есть ли какой-либо прогресс по устранению РФ из Совбеза или блокированию ее постоянного членства.

По его словам, позиция Украины состоит в том, что РФ уже не является членом Совбеза ООН, поскольку присутствует там на месте бывшего Советского Союза.

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В то же время, такие заявления украинской стороны не нравятся постоянным членам Совбеза ООН.

– Я постоянно слышу просьбу не акцентировать внимание на этом. Поэтому пока не изменится политическая позиция, в частности, постоянных членов Совета безопасности, юридической перспективы решения вопроса устранения России из Совбеза я не вижу, — отметил Кислица.

Он объяснил, что можно было бы также принять политическое решение. Ведь в 1991 году вхождение РФ в состав постоянных членов Совбеза ООН состоялось автоматически – без консультаций, публичных заседаний и голосований в Совете безопасности и Генассамблее. Тогдашний представитель Советского Союза закрыл заседание еще в этой роли, а следующее уже открыл как посол России.

– Это может быть политическое решение. Оно тогда будет предусматривать признание ошибочности принятого ими за закрытыми дверями решения в декабре 1991 года, — подчеркнул Кислица.

Он уточнил, что самые большие системные изменения в архитектуре региональной или глобальной безопасности происходили после войн. Кислица убежден, что после разгрома РФ в войне против Украины и всего цивилизованного мира международное сообщество “не будет иметь другого выхода” и пересмотрит формулировки, касающиеся глобальной архитектуры безопасности.

– В противном случае это будет поражение коллективного цивилизованного мира, повторение тех же ошибок системного характера, которые делались в течение 30 лет и привели к возможности агрессии РФ против Украины, — подытожил он.

Как известно, 12 октября Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции, осуждающей попытку России аннексировать четыре области Украины. Документ поддержали 143 страны. Против традиционно проголосовали сама РФ, а также Никарагуа, Беларусь, Сирия и КНДР.