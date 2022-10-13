Октябрь, 12 в 23:21

Генассамблея ООН 12 октября проголосовала за проект резолюции, которая осуждает попытку России аннексировать четыре украинских оккупированных региона.

Во время голосования 143 страны проголосовали за, против отдали голоса только пять государств. Воздержались от голосования 35 стран — членов ООН.

Страны, голосовавшие против, традиционно — Россия, Никарагуа, Беларусь, Сирия и КНДР.

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Перед голосованием проходили дебаты по проекту резолюции, которые начались еще 10 октября. Большинство представителей государств — членов ООН во время выступлений осудили российскую агрессию против Украины, а также вспомнили террористические атаки России по украинским городам 10 октября. Это происходило в дополнение к тому, что страны говорили об осуждении псевдореферендумов, проведенных Россией.

На результаты голосования уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

— Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию ГА ООН “Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН”. Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли, — написал он.

Дякую всім 143 державам, які підтримали історичну резолюцію #ГАООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН». Світ сказав своє слово: російська спроба анексії нікчемна й ніколи не буде визнана вільними націями. Україна поверне всі свої землі! pic.twitter.com/tL2jgedSAu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2022

Резолюция, за которую проходило голосование, является ответом на объявленную в прошлом месяце аннексию Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины после организованных Кремлем “референдумов”, которые украинское правительство и Запад отвергли как фиктивные голосования, проведенные на оккупированной земле в условиях военных действий.

В проекте резолюции заявлено, что действия Москвы нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимы с принципами Устава ООН, “не имеют юридической силы в соответствии с международным правом и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих регионов Украины”.

Резолюция также требует, чтобы Россия “немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ”.

В документе призывается к “деэскалации нынешней ситуации и мирному разрешению конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств”, уважающих суверенитет, территориальную целостность и международно признанные границы Украины.

До начала дебатов, 10 октября, Генассамблея ООН во второй раз поддержала процедуру открытого голосования за резолюцию против “референдумов”. Посол России в ООН Василий Небензя настаивал, чтобы во время заседания ГА ООН голосование проходило в тайном режиме, но его предложение отклонило большинство стран.

Ранее более влиятельный Совет безопасности ООН, чьи резолюции имеют обязательную юридическую силу, не смог принять меры псевдореферендумов из-за права вето России, которое она использовала 29 сентября, чтобы заблокировать осуждение незаконных попыток РФ аннексировать украинские территории. В отличие от этого, Генеральная ассамблея, где нет права вето, одобрила три резолюции, которые отражают мировое мнение, но не являются юридически обязательными.