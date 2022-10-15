Жовтень, 15 в 19:32

Для виключення країни-агресора Росії з Радбезу ООН має спочатку змінитися позиція постійних членів організації щодо цього питання.

Про це повідомив у коментарі Голосу Америки постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, відповідаючи на запитання, чи є якийсь прогрес щодо усунення РФ із Радбезу чи блокування її постійного членства.

За його словами, позиція України полягає в тому, що РФ уже не є членом Радбезу ООН, оскільки присутня там на місці колишнього Радянського Союзу.

Зараз дивляться

Водночас такі заяви української сторони не подобаються постійним членам Радбезу ООН.

– Я постійно чую прохання не акцентувати на цьому увагу. Тому доки не зміниться політична позиція, зокрема постійних членів Ради безпеки, юридичної перспективи вирішення питання усунення Росії з Радбезу я не бачу, – зазначив Кислиця.

Він пояснив, що можна було б також ухвалити політичне рішення. Адже в 1991 році входження РФ до складу постійних членів Радбезу ООН відбулося автоматично – без жодних консультацій, публічних засідань та голосувань у Раді безпеки та Генасамблеї. Тодішній представник Радянського Союзу закрив засідання ще в цій ролі, а наступне відкрив уже як посол Росії.

– Це може бути політичне рішення. Воно тоді передбачатиме визнання помилковості ухваленого ними за зачиненими дверима рішення в грудні 1991 року, – наголосив Кислиця.

Він уточнив, що найбільші системні зміни в архітектурі регіональної чи глобальної безпеки відбувалися після воєн. Кислиця переконаний, що після розгрому РФ у війні проти України та всього цивілізованого світу міжнародна спільнота “не матиме іншого виходу” та перегляне формулювання, які стосуються глобальної архітектури безпеки.

– Інакше це буде поразка колективного цивілізованого світу, повторення тих же помилок системного характеру, які робилися протягом 30 років і призвели до можливості агресії РФ проти України, – підсумував він.

Як відомо, 12 жовтня Генасамблея ООН проголосувала за проєкт резолюції, яка засуджує спробу Росії анексувати чотири області України. Документ підтримали 143 країни. Проти традиційно проголосували сама РФ, а також Нікарагуа, Білорусь, Сирія і КНДР.