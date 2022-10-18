Жовтень, 18 в 13:46

Верховна Рада України підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою РФ. Крім того, народні депутати засудили вчинення Росією геноциду чеченського народу.

Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, за відповідний проєкт постанови № 8132 проголосували 287 народних обранців.

Документ був зареєстрований у парламенті у вівторок, 18 жовтня. Після розгляду в комітеті його винесли до зали засідань. Ініціаторами постанови виступила група нардепів, зокрема спікер ВР Руслан Стефанчук та двоє його заступників – Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

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У заяві Ради йдеться про те, що після розпаду СРСР у 1991 році Чеченська Республіка Ічкерія проголосила свою незалежність. А в березні 1992 року її парламент ухвалив Конституцію.

Водночас Росія в односторонньому порядку денонсувала Договір про мир з Ічкерією, розв’язавши проти неї агресивну війну. У заяві ВР зазначається, що наслідком цієї збройної агресії стала тимчасова окупація Росією всієї території Республіки Ічкерія.

– Верховна Рада України заявляє про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою РФ унаслідок збройної агресії, вчиненої на порушення Статуту ООН, – наголошується в документі.

Крім того, нардепи засудили вчинення військами РФ численних міжнародних злочинів на території Республіки Ічкерія, зокрема геноцид чеченського народу.

Український парламент також закликав держави-члени ООН і міжнародні організації забезпечити незалежне розслідування цих злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Як відомо, 7 жовтня Україна офіційно визнала, що РФ окупувала Північні території Японії. Відповідну постанову також ухвалила Верховна Рада.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка