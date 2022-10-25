Октябрь, 25 в 14:49

Помощь Украине со стороны международных союзников должна предусматривать четыре составляющих, которые касаются безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в формате онлайн на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления и модернизации Украины, которая проходит в Берлине.

По его словам, нужно совместно противостоять агрессии и террору РФ.

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– Именно такую миссию этой конференции я вижу. Я прошу вас рассматривать все это с точки зрения безопасности – четырех ее элементов, – отметил Зеленский.

Президент также перечислил эти элементы:

1. Первый – это безопасность на земле. По словам главы государства, Киев работает ради нее с западными партнерами, налаживая оборонное сотрудничество.

2. Второй – безопасность в небе. В этом контексте Украина договаривается о поставках систем ПВО.

3. Третий – финансовая безопасность. Киев работаем ради нее на многих уровнях – с МВФ, Всемирным банком, Евросоюзом, США, другими партнерами.

4. Четвертый уровень – институциональная способность нашей страны.

– То, как мы реализуем все наши программы усиления и программы восстановления – уже сейчас, когда война еще продолжается, и рассчитанные на послевоенный период, – уточнил Зеленский по четвертому пункту.

Он также призвал наполнить реальным финансирование работу по восстановлению Украины.

– Я прошу вас сейчас сосредоточиться не только на четвертом элементе – на том, как. Но помнить и о третьем элементе – о том, что. Следует наполнить реальным финансированием нашу работу ради восстановления Украины, — заявил президент.

Зеленский поблагодарил страны Евросоюза за уже оказанную помощь, однако подчеркнул, что она должна быть более системной.

Во время выступления президент призвал страны Евросоюза создать финансовый Рамштайн для реконструкции и восстановления экономики Украины. Он уточнил, что в рамках Fast Recovery Plan (плана быстрого восстановления) нашей стране срочно требуются $17 млрд для восстановления разрушенной инфраструктуры. Однако Киев пока не получил ни одного цента на реализацию этого плана.