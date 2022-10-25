Жовтень, 25 в 14:49

Допомога Україні з боку міжнародних союзників повинна передбачати чотири складові, які стосуються безпеки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу у форматі онлайн на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, відбудови та модернізації України, яка проходить у Берліні.

За його словами, потрібно спільно протистояти агресії та терору РФ.

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– Саме таку місію цієї конференції я бачу. Я прошу вас розглядати все це з погляду безпеки – чотирьох її елементів, – зазначив Зеленський.

Президент також перерахував ці елементи:

1. Перший – це безпека на землі. За словами глави держави, Київ працює заради неї із західними партнерами, налагоджуючи оборонну співпрацю.

2. Другий – безпека в небі. В цьому контексті Україна домовляється про поставки систем ППО.

3. Третій – фінансова безпека. Київ працюємо заради неї на багатьох рівнях – з МВФ, Світовим банком, Євросоюзом, США, іншими партнерами.

4. Четвертий рівень – інституційна спроможність нашої країни.

– Те, як ми реалізуємо всі наші програми посилення і програми відбудови – уже зараз, коли війна ще триває, і розраховані на післявоєнний період, – уточнив Зеленський щодо четвертого пункту.

Він також закликав наповнити реальним фінансування роботу з відновлення України.

– Я прошу вас зараз зосередитися не лише на четвертому елементі – на тому, як. Але пам’ятати й про третій елемент – про те, що. Потрібно наповнити реальним фінансуванням нашу роботу заради відновлення України, – заявив президент.

Зеленський подякував країнам Євросоюзу за вже надану допомогу, проте наголосив, що вона має бути більш системною.

Так, під час виступу президент закликав країни Євросоюзу створити фінансовий Рамштайн для реконструкції та відновлення економіки України. Він уточнив, що в рамках Fast Recovery Plan (плану швидкої відбудови) нашій країні терміново потрібні $17 млрд для відновлення зруйнованої інфраструктури. Проте Київ поки не отримав жодного цента на реалізацію цього плану.