Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Европейского Союза с призывом создать финансовый Рамштайн для реконструкции и восстановления нашей экономики.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления на конференции в Берлине.

По его словам, Украина нуждается в поддержке Европы.

Зеленский заверил, что правительство разработало прозрачный план по восстановлению экономики. По его словам, Украине немедленно требуется 17 млрд долларов.

Президент Украины также заявил, что уже надо принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета на следующий год, ведь 28 млрд долларов — это неподъемная сумма для нас. Деньги пойдут на зарплаты учителям, врачам, пенсии.

Глава государства отметил, что на покрытие дефицита можно пустить замороженные российские активы.

По словам Зеленского, такая компенсация будет справедливой.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что евросообществу нужны “все руки для реконструкции”.

We need all hands on deck for the reconstruction.

International institutions. Private sector. Civil society.

It’s time for the platform to start working. pic.twitter.com/dfIgpvbUfq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022