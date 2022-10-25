Октябрь, 25 в 11:39

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Европейского Союза с призывом создать финансовый Рамштайн для реконструкции и восстановления нашей экономики.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления на конференции в Берлине.

По его словам, Украина нуждается в поддержке Европы.

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— Я верю, что сейчас можем одобрить решение об учреждении финансового Рамштайна для поддержки нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, которая объединит все усилия по восстановлению нашей страны, — сказал президент Украины.

Зеленский заверил, что правительство разработало прозрачный план по восстановлению экономики. По его словам, Украине немедленно требуется 17 млрд долларов.

— Это необходимо Украине для выживания. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. Мы имеем колоссальные потребности в восстановлении жилья. Мы пока не получили ни одного цента на быстрое восстановление. Я прошу вас приблизить необходимые решения, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины также заявил, что уже надо принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета на следующий год, ведь 28 млрд долларов — это неподъемная сумма для нас. Деньги пойдут на зарплаты учителям, врачам, пенсии.

Глава государства отметил, что на покрытие дефицита можно пустить замороженные российские активы.

По словам Зеленского, такая компенсация будет справедливой.

— Значительная часть этих активов в юрисдикциях европейских стран. Нам нужна компенсация и это справедливо. А, значит, нам нужен реальный быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной, — решительно заявил глава украинского государства.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что евросообществу нужны “все руки для реконструкции”.

We need all hands on deck for the reconstruction. International institutions. Private sector. Civil society. It’s time for the platform to start working. pic.twitter.com/dfIgpvbUfq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022

Всемирный банк сообщил о дополнительных $500 млн, которые выделяет Украине на срочные нужды.