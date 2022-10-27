Октябрь, 27 в 11:31

Заявление итальянского сенатора Массимильяно Ромео по поводу единоличного решения Украиной своего будущего отражает его личное мнение.

Так Фактам ICTV прокомментировал словам сенатора спикер МИД Украины Олег Николенко.

Итальянский сенатор от партии Лига Массимильяно Ромео заявил, что украинцы не должны принимать все решения относительно своего будущего самостоятельно – в этом должно играть определенную роль международное сообщество с вниманием к интересам страны.

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Олег Николенко напомнил слова премьер-министра Джорджии Мелони, четко обозначившей позицию Италии: и о необходимости продолжения поддержки Украины на фоне российской агрессии, и о безоговорочном праве украинцев определять свое будущее.

— Почти в каждой стране найдутся политики, которые постараются понравиться Путину, — отметил спикер МИД.

По мнению Олега Николенко, международные политики должны осознавать, что распространением российских нарративов они поощряют Россию на продолжение ее преступлений против Украины.

– Но без мира в Украине не будет мира в Европе. Поэтому в победе украинцев должны быть заинтересованы и итальянские сенаторы, если они действительно заботятся об интересах своей страны, — подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Украины.

Источник: Euractiv