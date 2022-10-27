Жовтень, 27 в 11:31

Заява італійського сенатора Массімільяно Ромео щодо одноосібного вирішення Україною свого майбутнього показує його особисту думку.

Так Фактам ICTV прокоментував словам сенатора речник МЗС України Олег Ніколенко.

Італійський сенатор від партії Ліга Массімільяно Ромео заявив, що українці не повинні ухвалювати всі рішення щодо свого майбутнього самостійно – у цьому має відігравати певну роль міжнародна спільнота з увагою до інтересів країни.

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Олег Ніколенко нагадав слова прем’єр-міністра Джорджії Мелоні, яка чітко окреслила позицію Італії: і про необхідність продовження підтримки України на тлі російської агресії, і про беззаперечне право українців визначати своє майбутнє.

– Майже в кожній країні знайдуться політики, які намагатимуться сподобатися Путіну, – зауважив речник МЗС.

На думку Олега Ніколенка, міжнародні політики мають усвідомлювати, що поширенням російських наративів вони заохочують Росію до продовження її злочинів проти України.

– Але без миру в Україні не буде миру в Європі. Тому в перемозі українців мають бути зацікавлені і італійські сенатори, якщо вони справді дбають про інтереси своєї країни, – наголосив речник Міністерства закордонних справ України.

Джерело: Euractiv