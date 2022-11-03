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Колишній глава Мінрегіону Чернишов очолив Нафтогаз

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Колишній глава Мінрегіону Чернишов очолив Нафтогаз
Фото: УНІАН

Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова очільником правління НАК Нафтогаз України на засіданні у четвер, 3 листопада.

Сьогодні ж Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій. Це рішення підтримали 279 народних депутатів.

Сам же Чернишов раніше пояснював перехід до Нафтогазу піклуванням про енергетичну безпеку.

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Оскільки він є керівником штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду, то відповідає за цей напрям.

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Джерело: Економічна правда

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