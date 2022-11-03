Колишній глава Мінрегіону Чернишов очолив Нафтогаз
Потребує перевірки
Фото: УНІАН
Кабінет міністрів призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова очільником правління НАК Нафтогаз України на засіданні у четвер, 3 листопада.
Сьогодні ж Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад і територій. Це рішення підтримали 279 народних депутатів.
Сам же Чернишов раніше пояснював перехід до Нафтогазу піклуванням про енергетичну безпеку.
Зараз дивляться
Оскільки він є керівником штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду, то відповідає за цей напрям.
Джерело: Економічна правда