Ноябрь, 03 в 10:15

Москва вернулась к выполнению зерновой сделки благодаря активной дипломатии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил слова российского президента Владимира Путина, заявившего, что Россия решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной так называемых гарантий о неиспользовании зернового коридора в военных целях.

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В МИДе категорически отрицают любые намерения Украины использовать зерновой коридор в других целях, кроме гуманитарных.

– Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко соблюдает положения зернового соглашения, — отметил Олег Николенко.

В рамках соглашения стороны обязались обеспечить безопасное функционирование зернового коридора. Никаких новых обязательств по соглашению Украина не брала.

— Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат, — подчеркнул спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что РФ возвращается к участию в зерновом соглашении.

Фото: Мининфраструктуры