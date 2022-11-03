Листопад, 03 в 10:15

Москва повернулася до виконання зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це заявив речник МЗС Україні Олег Ніколенко.

Він нагадав слова російського президента Володимира Путіна, який заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною так званих гарантій про невикористання зернового коридору в воєнних цілях.

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У МЗС категорично заперечують будь-які наміри України використовувати зерновий коридор в інших цілях, окрім гуманітарних.

– Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у воєенних цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди, – наголосив Олег Ніколенко.

У рамках угоди сторони зобов’язалися гарантувати безпечне функціонування зернового коридору. Ніяких нових зобов’язань в угоді Україна не брала.

– Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку. У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов’язань у рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат, – наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що РФ повертається до участі у зерновій угоді.

Фото: Мінінфраструктури