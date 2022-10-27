Октябрь, 27 в 18:49

Россия не заинтересована в переговорах с Украиной по поводу завершения войны, поскольку во время диалога она не сможет получить то, к чему стремится: оккупацию украинской территории.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Таким образом он ответил на вопрос, видит ли сейчас хоть какую-то возможность для дипломатических переговоров с РФ.

Президент отметил, что Москва говорит только на языке ультиматумов. И неважно, какие заявления о “готовности к переговорам” раздаются из Кремля, поскольку западные и украинская разведки сообщают о совсем другой ситуации.

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– Первое: они не заинтересованы в диалоге, потому что не получат от диалога результата, которого хотят. Второе: результат, которого они хотят, – оккупация”, — подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что Кремль хочет признания оккупированного Крыма “российским”, а также контроля над Азовским морем.

– По меньшей мере, мы должны признать Крым частью России… Дальше они хотят Мариуполь, хотят контроль над Азовским морем. Специально предложили формат диалога, который мы не могли принять. В этом и заключался замысел… Они думают: что еще предложить Украине, что еще усложнить для нее, чтобы она отказалась? – объяснил Зеленский.

По мнению главы государства, РФ будет готова разговаривать, когда поймет, что осталась наедине среди стран мира, а также осознает, что не сможет захватить Украину.

По словам Зеленского, в этой изоляции российское общество подтолкнет свое правительство к переговорам.

– Они будут готовы говорить, когда поймут: во-первых, они одни на геополитической карте. Второе – они не могут нас оккупировать. Тогда они скажут: Мы готовы. И мы в Европе поймем, что они готовы, – заявил президент.

Зеленский уточнил, что такую изоляцию РФ для прекращения войны могут применить разные страны мира, в том числе Китай. Особенно в контексте ядерного шантажа Кремля.

Президент добавил, что в этой ситуации не имеет значения, какие отношения или противоречия существуют между США и Китаем.

– Это неважно, когда кто-то на земле говорит о возможности использования ядерного оружия, – сообщил Зеленский.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не видят признаков готовности РФ прекратить войну против Украины и перейти к дипломатии.