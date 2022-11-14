Листопад, 14 в 13:54

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву російського МЗС щодо несприйняття країною-агресоркою попередніх умов щодо України.

Про це у Facebook заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Так, раніше МЗС РФ заявило, що готове до переговорів з Україною щодо припинення бойових дій, проте з урахуванням “реалій, які складаються”.

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Згодом після заяви міноборони РФ повідомило про виведення війська з правого берега Дніпра на Херсонщині. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков 11 листопада заявив, що Росія відкрита до діалогу з Україною без попередніх умов.

Речник МЗС Україні наголосив, що Росія знаходиться не в тій позиції, щоб диктувати свої умови щодо припинення війни.

– Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій про неповторення агресії, – заявив Олег Ніколенко.

За його словами, не можу бути жодних інших умов, щоб досягнути сталого миру.

Раніше в МЗС України закликали країни світу допомогти нейтралізувати військову співпрацю Росії та Ірану на тлі постачання ударних дронів.