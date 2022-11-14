РФ не в тій позиції, щоб диктувати умови: МЗС відповіло агресорам щодо умов миру
Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву російського МЗС щодо несприйняття країною-агресоркою попередніх умов щодо України.
Про це у Facebook заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Так, раніше МЗС РФ заявило, що готове до переговорів з Україною щодо припинення бойових дій, проте з урахуванням “реалій, які складаються”.
Згодом після заяви міноборони РФ повідомило про виведення війська з правого берега Дніпра на Херсонщині. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков 11 листопада заявив, що Росія відкрита до діалогу з Україною без попередніх умов.
Речник МЗС Україні наголосив, що Росія знаходиться не в тій позиції, щоб диктувати свої умови щодо припинення війни.
– Мирна формула України залишається незмінною: негайне припинення війни, виведення всіх російських військ, відновлення української територіальної цілісності, компенсація завданих збитків та надання дієвих гарантій про неповторення агресії, – заявив Олег Ніколенко.
За його словами, не можу бути жодних інших умов, щоб досягнути сталого миру.
Раніше в МЗС України закликали країни світу допомогти нейтралізувати військову співпрацю Росії та Ірану на тлі постачання ударних дронів.