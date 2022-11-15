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Факты / Україна / Политика

Ермак об очередном ракетном ударе по Украине: РФ хочет не мира, а послушания

Юлия Соколова, редактор ленты
Ермак об очередном ракетном ударе по Украине: РФ хочет не мира, а послушания
Фото: Depositphotos

Очередной массированный ракетный удар РФ по Украине является свидетельством того, что Кремль на самом деле не хочет мира.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя обстрел.

Он обратил внимание, что новая атака началась после выступления украинского лидера Владимира Зеленского на саммите Большой двадцатки (G20), который 15 ноября стартовал на Бали.

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В ходе этого выступления президент озвучил ряд условий, необходимых для прекращения войны в Украине. Речь идет, в частности, о выводе всех российских войск из нашего государства, прекращении боевых действий, освобождении пленных и т.д.

– Россия отвечает на мощную речь президента Владимира Зеленского на G20 новым ракетным ударом. Кто серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания, – подчеркнул Ермак.

В то же время он выразил уверенность, что страна-агрессор в конце концов проиграет.

– В конце концов, террористы всегда проигрывают, — добавил Ермак.

Как известно, днем 15 ноября войска РФ начали очередную массированную ракетную атаку на Украину. Известно о массовом пуске ракет с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.

В Киеве подтверждено два взрыва. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время уточняется. Еще несколько ракет удалось сбить силам ПВО.

В других областях также работает украинская противовоздушная оборона.

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