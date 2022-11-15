Ноябрь, 15 в 15:59

Очередной массированный ракетный удар РФ по Украине является свидетельством того, что Кремль на самом деле не хочет мира.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя обстрел.

Он обратил внимание, что новая атака началась после выступления украинского лидера Владимира Зеленского на саммите Большой двадцатки (G20), который 15 ноября стартовал на Бали.

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В ходе этого выступления президент озвучил ряд условий, необходимых для прекращения войны в Украине. Речь идет, в частности, о выводе всех российских войск из нашего государства, прекращении боевых действий, освобождении пленных и т.д.

– Россия отвечает на мощную речь президента Владимира Зеленского на G20 новым ракетным ударом. Кто серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания, – подчеркнул Ермак.

В то же время он выразил уверенность, что страна-агрессор в конце концов проиграет.

– В конце концов, террористы всегда проигрывают, — добавил Ермак.

Росія відповідає на потужну промову @ZelenskyyUa на #G20 новим ракетним ударом. Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022

Как известно, днем 15 ноября войска РФ начали очередную массированную ракетную атаку на Украину. Известно о массовом пуске ракет с Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.

В Киеве подтверждено два взрыва. Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время уточняется. Еще несколько ракет удалось сбить силам ПВО.

В других областях также работает украинская противовоздушная оборона.