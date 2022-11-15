Листопад, 15 в 15:59

Черговий масований ракетний удар РФ по Україні є свідченням того, що Кремль насправді не хоче миру.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи обстріл.

Він звернув увагу, що нова атака розпочалася після виступу українського лідера Володимира Зеленського на саміті Великої двадцятки (G20), який 15 листопада стартував на Балі.

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Під час цього виступу президент озвучив низку умов, необхідних для припинення війни в Україні. Йдеться, зокрема, про виведення всіх російських військ з нашої держави, припинення бойових дій, звільнення полонених тощо.

– Росія відповідає на потужну промову президента Володимира Зеленського на G20 новим ракетним ударом. Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху, – наголосив Єрмак.

Водночас він висловив переконання, що країна-агресор зрештою програє.

– Врешті-решт терористи завжди програють, – додав Єрмак.

Росія відповідає на потужну промову @ZelenskyyUa на #G20 новим ракетним ударом. Хтось серйозно думає, що Кремль всерйоз хоче миру? Кремль хоче послуху. Але врешті-решт терористи завжди програють. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022

Як відомо, вдень 15 листопада війська РФ розпочали чергову масовану ракетну атаку на Україну. Відомо про масовий пуск ракет з Ту-95 з району Волгоград-Астрахань.

Наразі в Києві підтверджено два вибухи. Інформація щодо жертв та постраждалих наразі уточнюється. Ще кілька ракет вдалося збити силам ППО.

В інших областях також працює українська протиповітряна оборона.