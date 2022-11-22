Орбан втрапив у скандал через шарф із “Великою Угорщиною”: МЗС України вимагає вибачень
Угорський прем’єр Віктор Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території. В українському МЗС відреагували на вчинок Орбана.
Очільник угорського уряду на своїй сторінці у Facebook опублікував відео із товариського футбольного матчу між збірними Угорщини та Греції в Будапешті.
Віктор Орбан прийшов на матч із шарфом, на якому зображена карта “Великої Угорщини” з частинами сусідніх держав у її складі.
На цій карті є ще частини Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Також карта “Великої Угорщини” охоплює регіони сьогоднішніх Сербії та України – ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.
Орбан фотографувався з футболістом Балажем Джуджаком.
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму (перегляду) не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.
До МЗС України викличуть угорського посла, якому донесуть, що така поведінка Орбана є неприйнятною.
– Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.
Джерело: Orbán Viktor, Олег Ніколенко