Орбан втрапив у скандал через шарф із “Великою Угорщиною”: МЗС України вимагає вибачень

Листопад, 22 в 12:18

Угорський прем’єр Віктор Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображена Угорщина з частиною української території. В українському МЗС відреагували на вчинок Орбана.

Очільник угорського уряду на своїй сторінці у Facebook опублікував відео із товариського футбольного матчу між збірними Угорщини та Греції в Будапешті.

Віктор Орбан прийшов на матч із шарфом, на якому зображена карта “Великої Угорщини” з частинами сусідніх держав у її складі.

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На цій карті є ще частини Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Також карта “Великої Угорщини” охоплює регіони сьогоднішніх Сербії та України – ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Орбан фотографувався з футболістом Балажем Джуджаком.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму (перегляду) не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики.

До МЗС України викличуть угорського посла, якому донесуть, що така поведінка Орбана є неприйнятною.

– Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Джерело: Orbán Viktor, Олег Ніколенко

Фото: скриншот із відео Orbán Viktor