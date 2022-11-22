Україна готує санкції проти 3 тис. представників військово-промислового комплексу РФ

Листопад, 22 в 21:13

Уряд підготував на розгляд РНБО новий санкційний список, до якого включено 3 тис. представників військово-промислового комплексу РФ.

Відповідне рішення ухвалила сьогодні Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.

– Ми маємо пакет з понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб ВПК держави-терориста та постачальників російської армії, а також військового керівництва РФ. А фактично – понад 3 тис. осіб, безпосередньо причетних до вбивств українців, – уточнила вона.

За її словами, триває також підготовка ще одного пакету санкцій щодо російського ВПК.

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Вони набудуть чинності після ухвалення Радою національної безпеки та оборони та відповідного указу президента Володимира Зеленського.

У жовтні Володимир Зеленський затвердив санкції проти 2 507 фізичних та 1 374 юридичних осіб. У ньому – російські олігархи та родичі Путіна.