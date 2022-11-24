Зеленский призвал Совбез ООН осудить все формы энергетического террора

Ноябрь, 24 в 0:52

Украина предлагает Совбезу ООН принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора.

Об этом президент Владимир Зеленский отметил в своем онлайн-выступлении в Совбезе ООН.

Зеленский рассказал, что сегодня Россия выпустила по гражданской инфраструктуре Украины более 70 ракет. Ракеты попали в энергетические объекты и, к сожалению, в жилые дома есть погибшие.

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По словам Зеленского, это в очередной раз доказывает, что Россия является государством-террористом.

— Совбез должен дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом Седьмого Устава ООН. Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую ​​резолюцию – об осуждении любых форм энергетического террора, — отметил Зеленский.

Он заявил, что хочет увидеть, найдется ли кто-то, кто вместе с Россией скажет, что террор против гражданских людей – это якобы хорошо.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова принять экспертов ООН, которые смогут посетить объекты критической инфраструктуры, которые попали под удары российских ракет.

По словам президента, нужно дать надлежащую оценку повреждениям и разрушениям. Нужно зафиксировать, что это удары именно по той инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей.