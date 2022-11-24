Зеленський закликав Радбез ООН засудити усі форми енергетичного терору

Листопад, 24 в 0:52

Україна пропонує Раді безпеки ООН ухвалити резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору.

Про це президент Володимир Зеленський наголосив у своєму онлайн-виступі у Раді безпеки ООН.

Зеленський розповів, що сьогодні Росія випустила по цивільній інфраструктурі України понад 70 ракет. Ракети влучили в енергетичні об’єкти та, на жаль, у житлові будинки – є загиблі.

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За словами Зеленського, це вчергове доводить, що Росія є державою-терористом.

– Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу Сьомого Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору, – зауважив Зеленський.

Він заявив, що хоче побачити, чи знайдеться хтось, хто разом із Росією скаже, що терор проти цивільних людей – це нібито добре.

Глава держави наголосив, що Україна готова прийняти експертів ООН, які зможуть відвідати обʼєкти критичної інфраструктури, що зазнали чи можуть зазнати ударів російських ракет.

За словами президента, потрібно дати належну оцінку пошкоджень і руйнувань. Потрібно зафіксувати, що це – удари саме по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя десятків мільйонів людей.