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Факти / Україна / Політика

Зеленський закликав Радбез ООН засудити усі форми енергетичного терору

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Зеленський закликав Радбез ООН засудити усі форми енергетичного терору
Фото: Офіс президента

Україна пропонує Раді безпеки ООН ухвалити резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору.

Про це президент Володимир Зеленський наголосив у своєму онлайн-виступі у Раді безпеки ООН.

Зеленський розповів, що сьогодні Росія випустила по цивільній інфраструктурі України понад 70 ракет. Ракети влучили в енергетичні об’єкти та, на жаль, у житлові будинки – є загиблі.

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За словами Зеленського, це вчергове доводить, що Росія є державою-терористом.

– Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу Сьомого Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору, – зауважив Зеленський.

Він заявив, що хоче побачити, чи знайдеться хтось, хто разом із Росією скаже, що терор проти цивільних людей – це нібито добре.

Глава держави наголосив, що Україна готова прийняти експертів ООН, які зможуть відвідати обʼєкти критичної інфраструктури, що зазнали чи можуть зазнати ударів російських ракет.

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За словами президента, потрібно дати належну оцінку пошкоджень і руйнувань. Потрібно зафіксувати, що це – удари саме по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя десятків мільйонів людей.

Джерело: Офіс президента
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