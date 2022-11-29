Ноябрь, 28 в 22:34

Российские захватчики ни на что не способны, кроме разрухи – это все, что они оставляют после. Агрессия оккупантов против Украины – это их попытки отомстить за то, что украинцы уже неоднократно защищали себя от них.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 28 ноября.

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– Украина никогда не будет местом для разрухи. Украина никогда не примет порядки от этих товарищей из Москвы. Сделаем все, чтобы восстановить каждый разрушенный оккупантами объект, дом, предприятие, — отмечает глава государства.

Он уверяет, что Украина держит в фокусе внимания ключевые вопросы: фронт, обеспечение армии, энергетику, связь, пункты несокрушимости, усиление сил ПВО, работу с союзниками, ситуацию в прифронтовых районах и подавление российских огневых позиций.

В эти сутки, как и каждый день, оккупанты снова обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонщины, рассказал президент.

– Ну, что о них сказать? Вот это и есть подлинная суть тех случайных товарищей, которые завладели Россией. У них после 20 лет правления на значительной части их государства такая разруха, будто там прошла война. А это не война – это они прошли, – отмечает президент Украины.

Он рассказал и о других преступлениях РФ. В частности, российская армия повредила и насосную станцию, которая обеспечивала поставки воды в Николаев.