Окупанти ні на що не здатні, окрім розрухи: Зеленський про спроби РФ помститися
Російські загарбники ні на що не здатні, окрім розрухи, – це все, що вони залишають після. Агресія окупантів проти України – це їхні спроби помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 28 листопада.
– Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, будинок, підприємство, – наголошує глава держави.
Він запевняє, що Україна тримає у фокусі уваги ключові питання: фронт, забезпечення армії, енергетику, зв’язок, пункти незламності, посилення сил ППО, роботу з союзниками, ситуацію у прифронтових районах і подавлення російських вогневих позицій.
Цієї доби, як і кожного дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини, розповів президент.
– Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли, – зазначає президент України.
Він розповів й про інші злочини РФ. Зокрема, російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала постачання води в Миколаїв.