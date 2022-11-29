Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Окупанти ні на що не здатні, окрім розрухи: Зеленський про спроби РФ помститися

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Окупанти ні на що не здатні, окрім розрухи: Зеленський про спроби РФ помститися
Фото: Офіс президента

Російські загарбники ні на що не здатні, окрім розрухи, – це все, що вони залишають після. Агресія окупантів проти України – це їхні спроби помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 28 листопада.

Зараз дивляться

– Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих товаришів з Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об’єкт, будинок, підприємство, – наголошує глава держави.

Він запевняє, що Україна тримає у фокусі уваги ключові питання: фронт, забезпечення армії, енергетику, зв’язок, пункти незламності, посилення сил ППО, роботу з союзниками, ситуацію у прифронтових районах і подавлення російських вогневих позицій.

Цієї доби, як і кожного дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів Херсонщини, розповів президент.

– Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли, – зазначає президент України.

Він розповів й про інші злочини РФ. Зокрема, російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала постачання води в Миколаїв.

Читайте
Ракети дальністю понад 800 км допоможуть Україні заощадити на генераторах – Данілов

Теги: , , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка