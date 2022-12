Украине не обязательно возвращаться за стол переговоров с Россией для прекращения войны, ведь капитуляцию агрессора можно принять без этого.

Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Таким образом он отреагировал на заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что развязанная РФ война завершится за столом переговоров.

Он также напомнил, что Меркель принимала непосредственное участие в заключении Минских договоренностей, которые не привели к фактическому прекращению огня на Донбассе. Россия постоянно нарушала их условия и, как оказалось, параллельно готовилась к полномасштабному вторжению в Украину.

To end the war, Ukraine doesn’t need a negotiating table, putin’s surrender can be accepted standing up.

P.S. Frau took part in the “Minsk Agreements”, the results are well-known. pic.twitter.com/9RyMUwBOIA

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 8, 2022