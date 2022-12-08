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Украине не обязательно возвращаться за стол переговоров с Россией для прекращения войны, ведь капитуляцию агрессора можно принять без этого.

Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Таким образом он отреагировал на заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что развязанная РФ война завершится за столом переговоров.

– Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя, – подчеркнул Данилов.

Он также напомнил, что Меркель принимала непосредственное участие в заключении Минских договоренностей, которые не привели к фактическому прекращению огня на Донбассе. Россия постоянно нарушала их условия и, как оказалось, параллельно готовилась к полномасштабному вторжению в Украину.

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– Фрау принимала участие в Минских соглашениях, результаты известны, – отметил Данилов в своем Twitter-аккаунте.

To end the war, Ukraine doesn’t need a negotiating table, putin’s surrender can be accepted standing up.

P.S. Frau took part in the “Minsk Agreements”, the results are well-known. pic.twitter.com/9RyMUwBOIA — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 8, 2022

Как известно, Ангела Меркель в интервью немецкому изданию Die Zeit выразила мнение, что полномасштабная война РФ против Украины закончится за столом переговоров.

– Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров, – заявила Меркель, добавив, что не может предвидеть результаты.

Она также исключила свое участие в урегулировании военного конфликта. Экс-канцлер не детализировала, когда и при каких обстоятельствах, по ее мнению, могут начаться переговоры между Украиной и РФ.

– Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружескими, открытыми дискуссиями друг с другом, – считает Меркель.

Комментируя Минские соглашения 2014 года, она сообщила, что этот документ якобы должен был “дать время Украине” для укрепления армии. Меркель добавила, что “Минск” был попыткой предупредить “именно такую войну”, которая происходит сейчас.

– Тот факт, что это не удалось, не означает, что попытки были ошибочными, – добавила она.

Недавно министр юстиции Германии Марко Бушманн выразил мнение, что именно политика Ангелы Меркель после незаконной оккупации украинского Крыма в значительной степени повлияла на развязывание Россией полномасштабной войны против Украины.

Источник: Die Zeit