Грудень, 08 в 14:00

Україні не обов’язково повертатися за стіл переговорів із Росією для припинення війни, адже капітуляцію агресора можна прийняти без цього.

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Так він відреагував на заяву ексканцлера Німеччини Ангели Меркель, що розв’язана РФ війна завершиться за столом переговорів.

– Щоб закінчити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти стоячи, – наголосив Данілов.

Він також нагадав, що Меркель брала безпосередню участь в укладанні Мінських домовленостей, які не призвели до фактичного припинення вогню на Донбасі. Росія постійно порушувала їхні умови і, як виявилося, паралельно готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну.

Зараз дивляться

– Фрау брала участь у Мінських угодах, результати відомі, – зазначив Данілов у своєму Twitter-акаунті.

To end the war, Ukraine doesn’t need a negotiating table, putin’s surrender can be accepted standing up.

P.S. Frau took part in the “Minsk Agreements”, the results are well-known. pic.twitter.com/9RyMUwBOIA — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 8, 2022

Нагадаємо, Ангела Меркель в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit висловила думку, що повномасштабна війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів.

– Одного дня вона завершиться переговорами. Війни завершуються за столом переговорів, – заявила Меркель, додавши, що не може передбачити результатів.

Вона також виключила свою участь у врегулюванні воєнного конфлікту. Ексканцлер не деталізувала, коли і за яких обставин, на її думку, можуть розпочатися переговори між Україною та РФ.

– Є різниця між продиктованим миром, якого я, як і багато інших, не хочу, і дружніми, відкритими дискусіями один з одним, – вважає Меркель.

Коментуючи Мінські угоди 2014 року, вона повідомила, що цей документ начебто мав “дати час Україні” для зміцнення армії. Меркель додала, що “Мінськ” був спробою попередити “саме таку війну”, яка відбувається зараз.

– Той факт, що це не вдалося, не означає, що спроби були помилковими, – додала вона.

Нещодавно міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн висловив думку, що саме політика Ангели Меркель після незаконної окупації українського Криму значною мірою вплинула на розв’язання Росією повномасштабної війни проти України.

Джерело: Die Zeit