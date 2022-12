Україні не обов’язково повертатися за стіл переговорів із Росією для припинення війни, адже капітуляцію агресора можна прийняти без цього.

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Так він відреагував на заяву ексканцлера Німеччини Ангели Меркель, що розв’язана РФ війна завершиться за столом переговорів.

Він також нагадав, що Меркель брала безпосередню участь в укладанні Мінських домовленостей, які не призвели до фактичного припинення вогню на Донбасі. Росія постійно порушувала їхні умови і, як виявилося, паралельно готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну.

To end the war, Ukraine doesn’t need a negotiating table, putin’s surrender can be accepted standing up.

P.S. Frau took part in the “Minsk Agreements”, the results are well-known. pic.twitter.com/9RyMUwBOIA

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 8, 2022