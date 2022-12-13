Импорт электричества из ЕС, газ и оборудование: Зеленский объяснил, что поможет Украине выстоять зимой
Президент Владимир Зеленский озвучил шесть шагов, которые помогут Украине выстоять зимой на фоне регулярных атак РФ на энергосистему.
Соответствующее заявление глава государства сделал во время онлайн-обращения к участникам конференции Солидарны с украинским народом, которая проходит в Париже (Франция) 13 декабря.
– Мы должны согласовать конкретные вещи, которые не только помогут Украине выстоять зимой, но и максимально наглядно докажут любым антидемократическим и антиевропейским силам, прежде всего РФ, что Европа научилась не допускать катастрофы и защищать своих людей, — отметил Зеленский.
Среди шагов, которые помогут в этом, президент назвал:
1. Украина нуждается в нескольких категориях энергетического оборудования для восстановления поврежденных РФ объектов. Речь идет о трансформаторах, газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, оборудовании для восстановления высоковольтных сетей.
2. Украине требуется импорт электроэнергии из Евросоюза в объеме до 2 ГВт хотя бы до завершения отопительного сезона.
– Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. То есть, поставок электричества из стран Европейского Союза в Украину. Объем – до двух гигаватт. Чтобы это стало возможным, необходимо решение евросети операторов системы передачи электричества увеличить импортную мощность, – объяснил Зеленский.
По его словам, такая поддержка со стороны Евросоюза может стоить около €800 млн. В то же время президент подчеркнул, что это ощутимо меньше, “чем может стоить нам всем блэкаут в Украине”.
3. Киев призывает Евросоюз отправить на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины специальные миссии (по аналогии с миссиями МАГАТЭ на атомных электростанциях). Как объяснил президент, присутствие подобных миссий ЕС может помочь стабилизировать ситуацию и создаст международный контроль.
4. Из-за разрушения войсками РФ электростанций Украина вынуждена использовать этой зимой больше газа, чем планировалось. Теперь наше государство нуждается в помощи для дополнительной закупки около 2 млрд кубометров голубого топлива.
5. Необходимо финансирование проекта по закупке LED-ламп для Украины. Зеленский рассказал, что 50 млн этих ламп позволят сэкономить около 1 ГВт электроэнергии.
– Учитывая, что средний дефицит в нашей энергосистеме около 2,5 ГВт, этот проект также должен помочь, — отметил он.
6. Украине требуется постоянный специальный механизм координации усилий – Парижский механизм. Он позволит своевременно и эффективно реагировать на каждый вызов энерготеррора РФ.
– Когда будет гарантирована энергостойкость Украины на весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не появятся новые волны массовой миграции из нашей страны в ваши страны, будет гарантировано и то, что РФ не помогут никакие удары, никакие блэкауты, никакой поиск оружия где-то там в Иране или в других местах.
России придется думать о том, как остановить агрессию. Наконец-то остановить. Энергетика – один из ключей к этому, — подчеркнул Зеленский.
Как известно, в последний раз российские войска совершили массированную атаку на энергосистему Украины 5 декабря. Это был уже восьмой подобный удар. Несмотря на то, что Воздушные силы ВСУ сбили более 60 ракет, враг попал в некоторые энергетические объекты.
По состоянию на 13 декабря сохраняется значительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины. По всей стране действуют графики отключений света.