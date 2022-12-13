Декабрь, 13 в 14:21

Президент Владимир Зеленский озвучил шесть шагов, которые помогут Украине выстоять зимой на фоне регулярных атак РФ на энергосистему.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время онлайн-обращения к участникам конференции Солидарны с украинским народом, которая проходит в Париже (Франция) 13 декабря.

– Мы должны согласовать конкретные вещи, которые не только помогут Украине выстоять зимой, но и максимально наглядно докажут любым антидемократическим и антиевропейским силам, прежде всего РФ, что Европа научилась не допускать катастрофы и защищать своих людей, — отметил Зеленский.

Сейчас смотрят

Среди шагов, которые помогут в этом, президент назвал:

1. Украина нуждается в нескольких категориях энергетического оборудования для восстановления поврежденных РФ объектов. Речь идет о трансформаторах, газотурбинных и газопоршневых энергоблоках, оборудовании для восстановления высоковольтных сетей.

2. Украине требуется импорт электроэнергии из Евросоюза в объеме до 2 ГВт хотя бы до завершения отопительного сезона.

– Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. То есть, поставок электричества из стран Европейского Союза в Украину. Объем – до двух гигаватт. Чтобы это стало возможным, необходимо решение евросети операторов системы передачи электричества увеличить импортную мощность, – объяснил Зеленский.

По его словам, такая поддержка со стороны Евросоюза может стоить около €800 млн. В то же время президент подчеркнул, что это ощутимо меньше, “чем может стоить нам всем блэкаут в Украине”.

3. Киев призывает Евросоюз отправить на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины специальные миссии (по аналогии с миссиями МАГАТЭ на атомных электростанциях). Как объяснил президент, присутствие подобных миссий ЕС может помочь стабилизировать ситуацию и создаст международный контроль.

4. Из-за разрушения войсками РФ электростанций Украина вынуждена использовать этой зимой больше газа, чем планировалось. Теперь наше государство нуждается в помощи для дополнительной закупки около 2 млрд кубометров голубого топлива.

5. Необходимо финансирование проекта по закупке LED-ламп для Украины. Зеленский рассказал, что 50 млн этих ламп позволят сэкономить около 1 ГВт электроэнергии.

– Учитывая, что средний дефицит в нашей энергосистеме около 2,5 ГВт, этот проект также должен помочь, — отметил он.

6. Украине требуется постоянный специальный механизм координации усилий – Парижский механизм. Он позволит своевременно и эффективно реагировать на каждый вызов энерготеррора РФ.

– Когда будет гарантирована энергостойкость Украины на весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не появятся новые волны массовой миграции из нашей страны в ваши страны, будет гарантировано и то, что РФ не помогут никакие удары, никакие блэкауты, никакой поиск оружия где-то там в Иране или в других местах. России придется думать о том, как остановить агрессию. Наконец-то остановить. Энергетика – один из ключей к этому, — подчеркнул Зеленский.

Как известно, в последний раз российские войска совершили массированную атаку на энергосистему Украины 5 декабря. Это был уже восьмой подобный удар. Несмотря на то, что Воздушные силы ВСУ сбили более 60 ракет, враг попал в некоторые энергетические объекты.

По состоянию на 13 декабря сохраняется значительный дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины. По всей стране действуют графики отключений света.