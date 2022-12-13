Грудень, 13 в 14:21

Президент Володимир Зеленський озвучив шість кроків, які допоможуть Україні вистояти взимку на тлі регулярних атак РФ на енергосистему.

Відповідну заяву глава держави зробив під час онлайн звернення до учасників конференції Солідарні з українським народом, яка відбувається в Парижі (Франція) 13 грудня.

– Ми маємо узгодити конкретні речі, які не тільки допоможуть Україні вистояти взимку, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, насамперед РФ, що Європа навчилася не допускати катастрофи й захищати своїх людей, – зазначив Зеленський.

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Серед кроків, які допоможуть у цьому, президент назвав такі:

1. Україна потребує кількох категорій енергетичного обладнання для відновлення пошкоджених РФ об’єктів. Йдеться про трансформатори, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки, обладнання для відновлення високовольтних мереж.

2. Україні потрібен імпорт електроенергії з Євросоюзу в обсязі до 2 ГВт хоча б до завершення опалювального сезону.

– Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми. Тобто постачання електрики з країн Європейського Союзу в Україну. Обсяг – до двох гігават. Щоб це стало можливим, необхідне рішення євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність, – пояснив Зеленський.

За його словами, така підтримка з боку Євросоюзу може коштувати близько €800 млн. Водночас президент наголосив, що це відчутно менше, “ніж може коштувати нам усім блекаут в Україні”.

3. Київ закликає Євросоюз відправити на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України спеціальні місії (за аналогією з місіями МАГАТЕ на атомних електростанціях). Як пояснив президент, присутність таких місій ЄС може допомогти стабілізувати ситуацію та створить міжнародний контроль.

4. Через руйнування військами РФ електростанцій Україна змушена використовувати цієї зими більше газу, ніж планувалося. Тож тепер наша держава потребує допомоги для додаткової закупівлі близько 2 млрд кубометрів блакитного палива.

5. Необхідне фінансування проєкту із закупівлі LED-ламп для України. Зеленський розповів, що 50 млн цих ламп дозволять заощадити близько 1 ГВт електроенергії.

– Враховуючи, що середній дефіцит у нашій енергосистемі близько 2,5 ГВт, цей проєкт також має суттєво допомогти, – зазначив він.

6. Україні потрібен постійний спеціальний механізм координації зусиль – Паризький механізм. Він дасть змогу вчасно та ефективно реагувати на кожен виклик енерготерору РФ.

– Коли буде гарантована енергостійкість України на весь цей зимовий період, коли буде гарантовано, що не з’являться нові хвилі масової міграції з нашої країни до ваших країн, буде гарантовано й те, що РФ не допоможуть жодні удари, жодні блекаути, жоден пошук зброї десь там в Ірані чи в інших місцях. Росії доведеться думати, як зупинити агресію. Нарешті зупинити. Енергетика – це один із ключів до цього, – наголосив Зеленський.

Як відомо, востаннє російські війська здійснили масовану атаку на енергосистему України 5 грудня. Це вже був восьмий подібний удар. Попри те, що Повітряні сили ЗСУ збили понад 60 ракет, ворог таки влучив у деякі енергетичні об’єкти.

Станом на 13 грудня зберігається значний дефіцит електроенергії в енергосистемі України. По всій країні діють графіки відключень світла.