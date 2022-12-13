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Факты / Україна / Политика

Рада проголосовала за ликвидацию Окружного админсуда Киева

Марта Бондаренко, редактор ленты
окружний адмінсуд києва оаск

13 декабря народные депутаты проголосовали за ликвидацию Окружного админсуда Киева.

Свои голоса за отдали 310 парламентариев, двое воздержались, никто не проголосовал против. 31 нардеп не проголосовал за данное решение.

Также Рада проголосовала за отправку законопроекта безотлагательно на подпись президенту Украины.

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Накануне комитет Парламента по правовой политике поддержал законопроекты №5369 и №5370 о ликвидации ОАСК.

В ОАСК называют ликвидацию суда незаконной, и это ставит под угрозу защиту прав украинцев в период военного положения и после его окончания.

В настоящее время в производстве судов ОАСК одновременно находится около 60 тыс. дел и материалов.

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В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский предлагал вместо ликвидируемого ОАСК создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве.

Фото: ОАСК

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