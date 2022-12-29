Декабрь, 29 в 16:59

Ключевые партнеры Украины, в том числе США, поддерживают формулу мира, представленную президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что Украина должна становиться сильнее, продолжать деоккупацию всех своих территорий и возвращать мир, но на собственных условиях. И эти условия для прекращения войны четко озвучил президент Владимир Зеленский, выступая перед лидерами саммита Большой двадцатки (G20) на Бали (Индонезия).

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– Эти условия четко определены в 10 пунктах президента, которые он озвучил на Бали и над которыми мы сегодня очень плодотворно работаем. Могу сказать, что сегодня они поддержаны нашими главными партнерами. Они поддержаны Соединенными Штатами. Сегодня мы действительно работаем над реализацией этих планов, – подчеркнул Ермак.

По его словам, сейчас важно демонстрировать миру, что Украина готова в любое время прекратить войну, однако на украинских условиях.

– Что такое украинские условия? Это стопроцентное возвращение нашей территориальной целостности, компенсация всего того, что захватчики наделали с нашей страной. Это возвращение всех наших людей, наших детей, незаконно депортированных тысячами, — объяснил Ермак.

Он добавил, что зверства войск РФ в Буче, Ирпене, Мариуполе открывают глаза мира на то, “с чем сегодня столкнулась Украина”. Поэтому сторонников компромиссов с Россией становится меньше.

Руководитель ОПУ напомнил, что Владимир Зеленский предложил провести саммит относительно формулы мира на платформе ООН. По словам Ермака, это мероприятие могло бы состояться параллельно с заседанием Генеральной Ассамблеи ООН.

– Президент предложил провести этот саммит именно на платформе ООН. Мы видим это как заседание Генассамблеи и вместе с этим проведение саммита, – объяснил Ермак.

Он отметил, что для Украины важна поддержка мирного плана со стороны большинства стран, то есть, поддержка прекращения войны именно на украинских условиях. По словам руководителя ОПУ, мирный план Зеленского составлен таким образом, что “каждая страна может найти для себя, где она может быть лидером”.

Кроме того, мирный план составлен, основываясь на Уставе ООН и нормах международного права.

Как отметил Ермак, проведение саммита является важным, чтобы такие страны, как Индия, Бразилия, другие государства Латинской Америки, занимающие нейтральную позицию по отношению к войне, “увидели свой интерес и были на стороне мира”.

– Чтобы они давили на РФ и были не заинтересованы помогать РФ продолжать эту войну, – заявил он.

Как известно, в ноябре на саммите G20 президент Владимир Зеленский озвучил 10 условий, необходимых для прекращения войны в Украине. Речь идет о выводе войск РФ, освобождении всех пленных и депортированных, радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности и т.д.

Впоследствии посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что этот мирный план мог бы быть потенциальным решением полномасштабной войны.

Источник: YouTube-канал Натальи Мосейчук