Грудень, 29 в 16:59

Ключові партнери України, зокрема США, підтримують формулу миру, яку представив президент Володимир Зеленський.

Про це в інтерв’ю одному з українських телеканалів повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Україна має ставати сильнішою, продовжувати деокуповувати всі свої території і повертати мир, проте на власних умовах. І ці умови для припинення війни чітко озвучив президент Володимир Зеленський під час виступу перед лідерами саміту Великої двадцятки (G20) на Балі (Індонезія).

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– Ці умови чітко визначені в 10 пунктах президента, які він озвучив на Балі і над якими ми сьогодні дуже плідно працюємо. Можу сказати, що вони сьогодні підтримані нашими головними партнерами. Вони підтримані Сполученими Штатами. Сьогодні ми дійсно працюємо над реалізацією цих планів, – наголосив Єрмак.

За його словами, зараз важливо демонструвати світу, що Україна в будь-який час готова припинити війну, проте на українських умовах.

– Що таке українські умови? Це стовідсоткове повернення нашої територіальної цілісності, компенсація всього того, що загарбники наробили з нашою країною. Це повернення всіх наших людей, наших дітей, яких незаконно депортували тисячами, – пояснив Єрмак.

Він додав, що звірства військ РФ у Бучі, Ірпені, Маріуполі відкривають очі світу на те, “з чим сьогодні стикнулася Україна”. А тому прихильників компромісів із Росією стає менше.

Керівник ОПУ нагадав, що Володимир Зеленський запропонував провести саміт щодо формули миру на платформі ООН. За словами Єрмака, цей захід міг би відбутися паралельно із засіданням Генеральної Асамблеї ООН.

– Президент запропонував провести цей саміт саме на платформі ООН. Ми бачимо це як засідання Генасамблеї і разом із цим проведення саміту, – пояснив Єрмак.

Він зазначив, що для України важлива підтримка мирного плану з боку більшості країн, тобто підтримка припинення війни саме на українських умовах. За словами керівника ОПУ, мирний план Зеленського складений таким чином, що “кожна країна може знайти для себе, де вона може бути лідером”.

Крім того, мирний план складено, базуючись на Статуті ООН та нормах міжнародного права.

Як зазначив Єрмак, проведення саміту важливе, щоб такі країни, як як Індія, Бразилія, інші держави Латинської Америки, які займають нейтральну позицію щодо війни, “побачили свій інтерес і були на стороні миру”.

– Щоб вони тиснули на РФ і були не зацікавлені допомагати РФ продовжувати цю війну, – заявив він.

Як відомо, в листопаді на саміті G20 президент Володимир Зеленський озвучив 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні. Йдеться про виведення військ РФ, звільнення всіх полонених і депортованих, радіаційну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку, енергетичну безпеку тощо.

Згодом посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що цей мирний план міг би бути потенційним вирішенням повномасштабної війни.

Джерело: YouTube-канал Наталії Мосейчук