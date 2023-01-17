РФ хочет переговоров на своих условиях, чтобы “сохранить лицо” Путина — Резников

Январь, 17 в 16:22

В Кремле уже понимают, что их “специальная военная операция” провалилась. Поэтому теперь у российского диктатора Владимира Путина лишь одна цель — сохранить свою власть в РФ.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, верхушка российской власти добивается переговоров с Киевом на своих условиях, именно поэтому Москва в очередной раз угрожает эскалацией.

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Резников считает, что для российских войск сейчас важно “сохранить лицо”, а для этого надо представить себя победителями перед электоратом Путина.

Поэтому, по его мнению, оккупанты стремятся во что бы то ни стало полностью захватить Донецкую и Луганскую области, в частности взять под контроль Бахмут.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что Киев пойдет на переговоры с Москвой только после вывода войск РФ со всех украинских территорий.

Недавно в интервью руководителю информационной службы канала ICTV Елене Фроляк министр обороны Алексей Резников заявил, что философия “не провоцировать Россию” не работает — россиянам нужно мгновенно давать сдачи.

Источник: NHK