РФ хоче переговорів на своїх умовах, щоб “зберегти обличчя” Путіна – Резніков

Січень, 17 в 16:22

У Кремлі вже розуміють, що їхня “спеціальна військова операція” провалилася. Тому тепер у російського диктатора Володимира Путіна лише одна мета – зберегти свою владу в РФ.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, верхівка російської влади домагається переговорів з Києвом на своїх умовах, саме тому Москва вкотре погрожує ескалацією.

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Резніков вважає, що для російських військ зараз важливо “зберегти обличчя”, а для цього треба представити себе переможцями перед електоратом Путіна.

Тому, на його думку, окупанти прагнуть будь-що повністю захопити Донецьку та Луганську області, зокрема взяти під контроль Бахмут.

Водночас глава Міноборони наголосив, що Київ піде на переговори з Москвою лише після виведення військ РФ з усіх українських територій.

Нещодавно в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк міністр оборони Олексій Резніков заявив, що філософія “не провокувати Росію” не працює – росіянам потрібно миттєво давати здачі.

Джерело: NHK