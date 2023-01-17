РФ хоче переговорів на своїх умовах, щоб “зберегти обличчя” Путіна – Резніков
У Кремлі вже розуміють, що їхня “спеціальна військова операція” провалилася. Тому тепер у російського диктатора Володимира Путіна лише одна мета – зберегти свою владу в РФ.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, верхівка російської влади домагається переговорів з Києвом на своїх умовах, саме тому Москва вкотре погрожує ескалацією.
Резніков вважає, що для російських військ зараз важливо “зберегти обличчя”, а для цього треба представити себе переможцями перед електоратом Путіна.
Тому, на його думку, окупанти прагнуть будь-що повністю захопити Донецьку та Луганську області, зокрема взяти під контроль Бахмут.
Водночас глава Міноборони наголосив, що Київ піде на переговори з Москвою лише після виведення військ РФ з усіх українських територій.
Нещодавно в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк міністр оборони Олексій Резніков заявив, що філософія “не провокувати Росію” не працює – росіянам потрібно миттєво давати здачі.
Джерело: NHK