Січень, 21 в 21:35

Затриманого заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського планують звільнити з посади через розкрадання бюджетних коштів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури України. В установі зазначають, що ЗМІ повідомили про обшуки НАБУ та затримання заступника міністра, тому в Міністерстві готові повністю сприяти розслідуванню.

– Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. міністра розвитку громад та територій України. За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки, затримали заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству. Василь Лозинский буде звільнений із займаної посади, – йдеться у повідомленні.

У Мінінфраструктури зазначають, що відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів вже надано віцепремʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

Зараз дивляться Раніше Українська правда з посиланням на власні джерела повідомила, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі $400 тис. під час закупівлі генераторів. В УП зазначають, що повна сума закупівлі становила 1,8 млрд грн. У НАБУ поки не коментували інформацію щодо затримання та вручення підозри Василю Лозинському в розкраданні бюджетних коштів. Читайте За танки ще поборемось! Підсумки нового Рамштайну Фото: Мінрегіон

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