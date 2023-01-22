Январь, 22 в 21:43

Общество получит полную информацию, а государство сделает мощные необходимые шаги. И это не временные решения, а реальное реагирование на вызовы и правонарушения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 22 января 2023 года.

Сейчас смотрят — И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости. Конечно, сейчас основное внимание — вопросам обороны, внешней политике, войне. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях, — уверяет Зеленский. Он отмечает, что сегодня Кабинет министров уволил с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, который был разоблачен сотрудниками НАБУ. — У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это дело в суд, — уверяет президент. Глава государства анонсировал, что эта неделя будет временем уже подготовленных и соответствующих решений. Он не уточнил, о каких именно решениях идет речь, однако уверяет, что они будут справедливыми. — В каждой ситуации будем подробно разбираться. То, что касается энергетики и закупок. То, что касается отношений между центральной властью и регионами. То, что касается закупок для военных. Общество получит полную информацию, а государство сделает мощные необходимые шаги. И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это то, чего мы все ожидаем от наших институтов и государства. Зеленский отмечает, что каждый украинец должен делать все для общего единства. По его мнению, сила общества и прочность государства сочетаются именно со справедливостью. Читайте Мы будем это делать: Шольц о поставках танков немецкого производства Украине

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