За законами воєнного часу: Арахамія анонсував “посадки” чиновників

Січень, 23 в 9:43

Чиновники, які від початку повномасштабного вторгнення РФ замість того, щоб сфокусуватися на війні та допомозі постраждалим, займалися сумнівними справами, відповідатимутимуть за законами воєнного часу.

Про це заявив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

– Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу. Найближчим часом завершиться конкурс на посаду директора НАБУ і ми завершимо побудову незалежної антикорупційної інфраструктури, – наголосив він.

За його словами, покарання ніхто не відкладатиме через війну, оскільки деякі люди “втратили розум і мародерять без страху і докорів сумління”.

Зараз дивляться – Це стосується і нещодавніх закупівель генераторів, і свіжих скандалів у Міністерстві оборони. Сьогодні на Комітеті розберемося в ситуації. Буду ініціювати повернення парламентського контролю над діяльністю виконавчої влади, – пояснив Арахамія. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 22 січня заявив, що цей тиждень буде часом вже підготовлених та відповідних рішень. Він не уточнив, про які саме рішення йдеться, однак запевнив, що вони будуть справедливими. Читайте Заступника міністра Лозинського затримали, його звільнять з посади – Мінінфраструктури

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