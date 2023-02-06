У понеділок, 6 лютого, президент України Володимир Зеленський знову провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, учасники зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських військових.

Загалом темами засідання стала низка питань:

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1. Керівництво Збройних сил України та командувачі військ на різних напрямках доповіли про ситуацію на фронті.

– Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами, – зазначили в ОПУ.

2. Представники розвідки розповіли про можливі дії РФ найближчим часом.

3. Розглядалися кандидатури для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій (ОВА) у деяких регіонах України.

Окрім президента, у засіданні взяли участь: керівник ОПУ Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

Також долучилися члени Кабінету міністрів, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Днями заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що РФ минулого тижня кинула всі сили на спробу прорвати оборону ЗСУ та оточення Бахмута. Однак завдяки героїзму наших воїнів окупанти не досягли успіху.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ, Герой України Олександр Сирський розповів, що Бахмутський район та саме місто готувались до оборони завчасно. Була продумана система інженерних загороджень, які в поєднанні з природним ландшафтом перетворили район біля Бахмута на справжню фортецю.