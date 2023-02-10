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Факти / Україна / Політика

Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів і майна – Шмигаль

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кабмін схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів і майна – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів України схвалив порядок продажу конфіскованих російських активів і майна. Уряд планує запустити відкритий і абсолютно прозорий продаж цих об’єктів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 лютого. За його словами, Україна вже має 17 млрд грн, конфіскованих у російських банків.

– І сьогодні ухвалюємо ще одне рішення в напрямку відновлення. Це постанова про те, як буде відбуватися продаж конфіскованих російських активів і майна. Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоюють, – зазначив він.

За словами прем’єр-міністра, Україна планує відкрити аукціони, де український або іноземний бізнеси зможуть закупити конфісковані об’єкти, а кошти з продажу хочуть спрямувати на відновлення енергосистеми, житлових будинків і розмінування.

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