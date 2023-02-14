Февраль, 13 в 23:34

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в вечернем обращении 13 февраля.

– заслушали доклады командующих направлений, Главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донбасса и Луганщины, юга нашей страны, Одессы и области. Постоянное внимание – к поставкам оружия, снарядов и всему, что придает нашим воинам силы и стойкости, — сказал президент.

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Также Зеленский сегодня провел переговоры с премьер-министром Норвегии, с новоизбранным президентом Кипра, а также с лидером Филиппин.

— Это чрезвычайно важно для Украины — иметь содержательные отношения со всем регионом Юго-Восточной Азии и с каждым государством этого региона. Мы продолжим соответствующее движение. И вообще украинская дипломатия имеет четкую задачу – выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена, сделать Украину и украинские интересы понятными всем тем государствам и народам, с которыми мы пока не имеем стабильных связей. Это касается как азиатских направлений, так и Африки и Латинской Америки, — подчеркнул президент.