Лютий, 13 в 23:34

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 13 лютого.

– Заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості, – сказав президент.

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Також Зеленський сьогодні провів переговори з прем’єр-міністром Норвегії, із новообраним президентом Кіпру, а також з лідером Філіппін.

– Це надзвичайно важливо для України – мати змістовні відносини з усім регіоном Південно-Східної Азії та з кожною державою цього регіону. Ми продовжимо відповідний рух. І загалом українська дипломатія має чітке завдання – вийти в усі регіони світу, де наша позиція поки що недостатньо представлена, зробити Україну та українські інтереси зрозумілими для всіх тих держав і народів, із якими ми поки що не маємо стабільних зв’язків. Це стосується як азійських напрямків, так і Африки та Латинської Америки, – наголосив президент.