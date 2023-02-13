Зеленский представил силовикам нового главу МВД Игоря Клименко

Февраль, 13 в 13:54

Президент Владимир Зеленский сегодня представил нового министра внутренних дел Игоря Клименко руководителям правоохранительных органов, служб и ведомств системы МВД и его структурных подразделений.

— Это ответственный руководитель, который знает, что именно сейчас нужно делать, чтобы Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС, Госпогранслужба, Миграционная служба и в целом весь коллектив МВД продолжили эффективно работать и бороться за победу нашего государства, — подчеркнул глава государства.

По его словам, среди главных задач нового главы МВД — формирование в обществе доверия и уважения к силовым органам, чтобы дети доверяли нашим полицейским, нацгвардейцам, спасателям и пограничникам.

— Чтобы наши граждане уважали Министерство внутренних дел, а Гвардия наступления, которая сейчас формируется, стала прочным элементом наших Сил обороны и безопасности, — добавил Зеленский.

Президент поблагодарил Клименко за службу, за поддержку и за то, что он с первых дней полномасштабного вторжения на войне, что является показательным примером.

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Новый глава МВД со своей стороны поблагодарил за доверие и отметил, что осознает личную ответственность в это сверхсложное время, поэтому первоочередной задачей назвал усиление боевых возможностей Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы.

— Уже сейчас формируем Гвардию наступления и должны добровольцев не просто набрать, но и за короткий срок качественно обучить. Сформировать действительно боевые подразделения, которые укрепят силы безопасности и обороны нашего государства, подчеркнул Клименко.

Отдельно остановился на необходимости привлечения к ответственности военных преступников и коллаборационистов, а также борьбе с коррупционерами — как в системе МВД, так и в других органах государственной власти.

Верховная Рада 7 февраля проголосовала за назначение Игоря Клименко главой МВД. После гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах он исполнял обязанности министра внутренних дел.