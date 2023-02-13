Зеленський представив силовикам нового главу МВС Ігоря Клименка

Лютий, 13 в 13:54

Президент Володимир Зеленський сьогодні представив силовикам нового міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

– Це відповідальний керівник, який знає, що саме зараз треба робити, щоб Нацполіція, Нацгвардія, ДСНС, Держприкордслужба, Міграційна служба та загалом весь колектив МВС продовжили ефективно працювати й виборювати для нашої держави перемогу, – наголосив глава держави.

За його словами, серед головних завдань нового глави МВС – формування в суспільстві довіри й поваги до силових органів, щоб діти довіряли нашим поліцейським, нацгвардійцям, рятувальникам та прикордонникам.

– Щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ, а Гвардія наступу, яка нині формується, стала міцним елементом наших Сил оборони та безпеки, – додав Зеленський.

Зараз дивляться

Верховна Рада 7 лютого проголосувала за призначення Ігоря Клименка главою МВС. Після загибелі Дениса Монастирського у авіакатастрофі в Броварах він виконував обов’язки міністра внутрішніх справ.