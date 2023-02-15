Это решение моего президента: Резников заявил, что останется на посту министра обороны

Февраль, 15 в 15:50

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский попросил его остаться в нынешней должности после охватившего оборонное ведомство коррупционного скандала.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

На вопрос, планирует ли он остаться в должности министра обороны в ближайшие месяцы, Резников ответил:

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– Да, это было решение моего президента, – сказал Резников.

Недавно вокруг Минобороны Украины разгорелся “пищевой” скандал. Он касался закупки продуктов для ВСУ. В ведомстве произошло увольнение, а правоохранители сообщили ряд подозрений.

После скандала глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил об изменениях в кадровой политике в Минобороны. В частности, речь шла о том, что Резникова якобы переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества в рамках правительства.

Однако, сам Резников заявил, что ему не поступало такое предложение и он впервые о нем слышит, но если бы он его получил, то отказался бы.

Позже министр признал признал проблемы ведомства и анонсировал кадровое обновление в Минобороны.

13 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому должность первого замминистра обороны в условиях военного положения может занять военнослужащий в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала.

14 февраля Кабинет министров назначил Александра Павлюка первым заместителем главы Минобороны.