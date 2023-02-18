Президент Чехії заговорив про завершення війни “не за сценарієм України”: Кулеба відповів
Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив, що відчуває песимізм щодо здатності України виграти війну, звільнивши всі території, окуповані армією РФ.
Він закликав Захід бути більш обережними в оцінці варіантів завершення війни.
– Ми можемо опинитися в ситуації, коли звільнення деяких частин української території може призвести до більших людських жертв, ніж суспільство може винести. Ось чому може настати момент, коли українці можуть почати думати про інший результат, – сказав він під час Українського ланчу в межах Мюнхенської конференції з безпеки.
Лідер Чехії також висловив побоювання, що якщо Росія розвалиться, то не буде з ким вести переговори про розброєння, і проблем може стати ще більше.
Натомість Павелу заперечив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Треба вірити в Україну і не готувати Україну до гіршого. Ми щодня ухвалюємо багато рішень, які потребують великої відповідальності. Коли підтримуєте нас, не готуйте нас до гіршого. Вірте в Україну та підтримуйте Україну, і ми переможемо, – заявив очільник українського МЗС.
Кулеба закликав не розглядати звільнення Криму окремо, оскільки цим підтверджуються російські наративи. Він наголосив, що Сімферополь таке саме українське місто, як і Луганськ.
Своє чергою прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що найбільша помилка – боятися ескалації.
– Ескалація вже сталася, щодня люди гинуть від дій російської армії, – сказала вона, закликавши активніше підтримувати Україну.
Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що його уряд “глибоко зацікавлений” у “справедливому та міцному” мирі в Україні.
– Будь-який мир має відповідати принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй, – сказав він.
За його словами, міцний мир означає, що Україна матиме інструменти, щоб зупинити агресію РФ до її ескалації у майбутньому.
Блінкен додав, що США “нітрохи не сумніваються у перемозі та успіху України”.
– Найбільша відмінність у тому, що українці борються за свою країну, за своє майбутнє, за свою землю. Росіяни – ні, і це буде найголовніше, – сказав він.