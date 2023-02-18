Лютий, 18 в 21:59

Новообраний президент Чехії Петр Павел заявив, що відчуває песимізм щодо здатності України виграти війну, звільнивши всі території, окуповані армією РФ.

Він закликав Захід бути більш обережними в оцінці варіантів завершення війни.

– Ми можемо опинитися в ситуації, коли звільнення деяких частин української території може призвести до більших людських жертв, ніж суспільство може винести. Ось чому може настати момент, коли українці можуть почати думати про інший результат, – сказав він під час Українського ланчу в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

Лідер Чехії також висловив побоювання, що якщо Росія розвалиться, то не буде з ким вести переговори про розброєння, і проблем може стати ще більше.

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Натомість Павелу заперечив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Є інтелектуальна пастка, якої треба уникнути. Треба вірити в Україну і не готувати Україну до гіршого. Ми щодня ухвалюємо багато рішень, які потребують великої відповідальності. Коли підтримуєте нас, не готуйте нас до гіршого. Вірте в Україну та підтримуйте Україну, і ми переможемо, – заявив очільник українського МЗС.

Кулеба закликав не розглядати звільнення Криму окремо, оскільки цим підтверджуються російські наративи. Він наголосив, що Сімферополь таке саме українське місто, як і Луганськ.

Своє чергою прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що найбільша помилка – боятися ескалації.

– Ескалація вже сталася, щодня люди гинуть від дій російської армії, – сказала вона, закликавши активніше підтримувати Україну.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що його уряд “глибоко зацікавлений” у “справедливому та міцному” мирі в Україні.

– Будь-який мир має відповідати принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй, – сказав він.

За його словами, міцний мир означає, що Україна матиме інструменти, щоб зупинити агресію РФ до її ескалації у майбутньому.

Блінкен додав, що США “нітрохи не сумніваються у перемозі та успіху України”.