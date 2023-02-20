Ми неодмінно збережемо свободу: Зеленський звернувся до українців у День Героїв Небесної Сотні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме єдність нашого народу здатна зберегти державу та дати їй майбутнє.
Про це глава держави заявив у своєму зверненні до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого.
За словами Зеленського, у важкі та визначальні моменти українці ніколи не стоять осторонь – вони борються за власну свободу на майданах, барикадах та на фронті. Саме так народ України проявляє хоробрість та самовідданість.
– Українці стають за брата, а братом є кожен, хто українець. А це є основою нашої єдності, – заявив глава держави.
Саме така єдність дає майбутнє нашій державі.
– Настає час, і мільйони голосів народу зливаються у єдиний голос, який каже, що українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. Яка неодмінно збереже свободу, – зауважив президент.
Володимир Зеленський наголосив, що цінності, які відстоювали на Майдані, це повага до кожної людини, свобода та рівність, демократія, відкритість України до світу та єднання нашої держави з усією Європою.
За словами президента, саме це мотивувало майдани збиратися, і саме це зараз мотивує боротись і звільняти нашу землю.
– Через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває… Рабів до раю не пускають – це сенс українського тлумачення волі, – сказав Зеленський, наголосивши, що ми – українці – врешті втілимо мрію героїв.
Очільник держави впевнений, що російського ворога на нашій землі не залишиться.
– Слава кожному і кожній, хто зараз в бою за нашу державу! Світла пам’ять усім, хто віддав своє життя за Україну і українців! – сказав президент Володимир Зеленський.