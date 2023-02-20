Лютий, 20 в 9:08

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме єдність нашого народу здатна зберегти державу та дати їй майбутнє.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого.

За словами Зеленського, у важкі та визначальні моменти українці ніколи не стоять осторонь – вони борються за власну свободу на майданах, барикадах та на фронті. Саме так народ України проявляє хоробрість та самовідданість.

Зараз дивляться

– Українці стають за брата, а братом є кожен, хто українець. А це є основою нашої єдності, – заявив глава держави.

Саме така єдність дає майбутнє нашій державі.

– Настає час, і мільйони голосів народу зливаються у єдиний голос, який каже, що українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. Яка неодмінно збереже свободу, – зауважив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що цінності, які відстоювали на Майдані, це повага до кожної людини, свобода та рівність, демократія, відкритість України до світу та єднання нашої держави з усією Європою.

За словами президента, саме це мотивувало майдани збиратися, і саме це зараз мотивує боротись і звільняти нашу землю.

– Через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває… Рабів до раю не пускають – це сенс українського тлумачення волі, – сказав Зеленський, наголосивши, що ми – українці – врешті втілимо мрію героїв.

Очільник держави впевнений, що російського ворога на нашій землі не залишиться.