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Факты / Україна / Политика

Украинцев ждет сюрприз: МИД анонсировал визит в Киев “главных партнеров”

Валентина Летяк, редактор ленты
МЗС України
Фото: Depositphotos

В Киев сегодня прибудут “главные партнеры” Украины, однако это “сюрприз” для украинцев, поэтому нужно немного подождать.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник.

— Давайте пока сохраним интригу и не будем забегать наперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится — удастся, ведь для нас важно, что накануне годовщины агрессии мы почувствуем и увидим не только поддержку на словах, но и присутствие наших главных партнеров в Киеве, — сказал дипломат.

По его словам, надо немного подождать, осталось недолго.

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