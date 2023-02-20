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Факты / Україна / Политика

Кулеба неожиданно отменил визит в Брюссель

Валентина Летяк, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отменил визит в Брюссель на запланированную встречу с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе, которая должна была состояться 20 февраля перед заседанием Совета ЕС.

Об этом дипломат сообщил в своем в Twitter.

— Я благодарен Эстонии за предложение о совместных прямых закупках оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-миллиметровых снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня лично присутствовать, мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь, — подчеркнул он.

 

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Переговоры главы МИД Украины с европейскими коллегами планировалась на 20 февраля перед официальным заседанием Совета ЕС.

А на 21 февраля запланирована встреча Кулебы с главным дипломатом ЕС и генсеком НАТО.

Причиной отмены поездки главы МИД в Брюссель могло стать ожидание визита в Киев кого-то из “главных” западных партнеров Украины, о чем намекнул заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник.

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