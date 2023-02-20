Лютий, 20 в 11:28

До Києва сьогодні прибудуть “головні партнери” України, проте це “сюрприз” для українців, тому треба трохи почекати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник глави МЗС України Андрій Мельник.

– Давайте поки що збережемо інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується – вдасться, адже для нас важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших головних партнерів у Києві, – сказав дипломат.

За його словами, треба трохи почекати, залишилося недовго.

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З самого ранку у Києві перекрили центр, також є обмеження руху на Шулявському мосту та поблизу посольства США.