Я этого не забуду: Байден рассказал о первом разговоре с Зеленским после полномасштабного вторжения

Февраль, 20 в 13:55

После российского вторжения многие мировые лидеры ожидали поражения Украины, однако через год поддержка украинцев окрепла, а Киев выстоял.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Байден упомянул первый телефонный разговор с президентом Украины. В Вашингтоне была поздняя ночь, а в Украине утро. Российские самолеты поднялись в воздух, танки переезжали через границу.

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– Вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу сделать для вас? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине, – рассказал президент США.

По словам Байдена, после нападения России многие ожидали захвата Украины.

– Но через год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами, – добавил Байден.

Напомним, президент США Джо Байден 20 февраля прибыл с официальным визитом в Киев.

Зеленский назвал визит Байдена “большой честью” для Украины. Он отметил, что этот первый за 15 лет визит президента США в Киев является самым важным за всю историю украинско-американских отношений, поскольку Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу европейцев и всего свободного мира.