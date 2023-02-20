Лютий, 20 в 13:36

Переговори з президентом США Джо Байденом у Києві 20 лютого були дуже змістовними. А їхній результат матиме вплив на ситуацію на полі бою в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з американським лідером.

За його словами, переговори спочатку відбувалися у форматі тет-а-тет, а згодом – у розширеному форматі.

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Зеленський назвав візит Байдена “великою честю” для України. Президент додав, що цей перший за 15 років візит президента США до Києва є найважливішим за всю історію українсько-американських відносин, оскільки Україна зараз б’ється не лише за свою свободу, а й за свободу європейців і всього вільного світу.

– Сьогоднішні наші переговори були саме такими змістовними і такими важливими, як це вже стало традицією для відносин між нашими державами, – заявив Зеленський.

Він нагадав, що це вже його друга особиста зустріч із президентом США. Так, у грудні минулого року Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, а сьогодні Джо Байден прибув до Києва.

– Результати цих візитів, безумовно, будуть відчутними на полі бою, в посиленні наших воїнів та звільненні наших територій. Рішення США щодо Abrams для України вже заклали таку основу для танкової коаліції. Історично важливим є наш прогрес щодо протиповітряної оборони, – наголосив Зеленський.

За його словами, темою обговорення була далекобійна зброя, а також озброєння, яке ще не отримала Україна.

– Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо й маємо зробити так, щоб саме цей 2023 рік став роком перемоги, – зазначив Зеленський.

Український лідер уточнив, що неспровокована та злочинна війна РФ проти України, всієї Європи та демократичного світу має завершитися очищенням української землі від російської окупації й довготривалими гарантіями безпеки.

За словами Зеленського зараз саме в Україні вирішується доля міжнародного порядку, заснованого на правилах.

– Сьогодні ми ще раз зафіксували, що маємо спільне бачення щодо розвитку подій і перспектив у цій війні. Ми скоординували подальший тиск на країну-терориста, працюємо разом над посиленням санкцій як на двосторонньому рівні, так і в межах G7, – додав президент.

Як відомо, під час візиту до Києва президент США Джо Байден заявив, що оголосить про надання Україні $500 млн додаткової допомоги.