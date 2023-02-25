Оккупанты обустроили пыточную для местных жителей в Васильевке Запорожской области – Генштаб

Февраль, 25 в 19:00

В городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраински настроенных граждан.

Об этом в вечерней сводке от 25 февраля сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

– На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений. Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают проукраински настроенных граждан, – говорится в сообщении.

Это уже не первый подобный случай. Российские пыточные находили во многих деоккупированных населенных пунктах. Такие же методы агрессоры применяли для “перевоспитания” местного населения на Донбассе.

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Также известны случаи, как на Херсонщине и во временно оккупированном Крыму людей с проукраинской позицией вывозили в неизвестном направлении.