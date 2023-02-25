Окупанти облаштували катівню для місцевих жителів у Василівці Запорізької області – Генштаб

Лютий, 25 в 19:00

У місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян.

Про це у вечірньому зведенні від 25 лютого повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

– На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян, – йдеться у повідомленні.

Це вже не перший подібний випадок. Російські катівні знаходили в багатьох деокупованих населених пунктах. Такі ж методи агресори застосовували для “перевиховання” місцевого населення на Донбасі.

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Також відомі випадки, як на Херсонщині та у тимчасово окупованому Криму людей з проукраїнською позицією вивозили в невідомому напрямку.